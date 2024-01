Littérature : La presse culturelle du Sénégal renforce la capacité des journalistes en notes de lecture

L'Association de la presse culturelle du Sénégal, en partenariat avec la Direction du Livre, a organisé un atelier de formation de deux jours sur la rédaction de notes de lecture, à l'intention des journalistes culturels. C'était mercredi dernier à la Maison de la Culture et de la Francophonie Racine Senghor, située à Foundiougne, dans le cadre du Salon national du livre tenu en marge du Festival national des arts et de la culture (Fesnac).







L'atelier a été animé par Rennie Yotova, docteure en lettres, professeure des universités et déléguée de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).





Dès le début de cette session, elle a souligné la nécessité de promouvoir la lecture, de stimuler la diffusion des ouvrages sénégalais et mettre en valeur les auteurs. Soulignant l'importance de cette activité, elle a rappelé que la culture a toujours été une préoccupation centrale de l'OIF, depuis l'époque de Léopold Sédar Senghor.





Sous la direction de Rennie Yotova, les participants ont eu l'opportunité d'explorer en détail les divers aspects de la rédaction d'une note de lecture. Les questions relatives à l'importance d'une note de lecture, les circonstances qui amènent un journaliste à en rédiger une, la structure du texte, ainsi que la rédaction d'une critique (positive ou négative) ont été abordées par la formatrice à travers des exercices pratiques.





Au cours de cette première journée, l'Association de la presse culturelle a décerné des diplômes de reconnaissance à Rennie Yotova, à Abdoulaye Racine Senghor, au directeur du Livre Ibrahima Lo, à Aimé Sène et à Alioune Badara Bèye. La visite des autorités à la Maison de la Culture et du Patrimoine a témoigné de leur soutien à cet atelier de formation.





La deuxième journée a été principalement caractérisée par une activité particulière et hautement pratique. La formatrice a endossé le rôle d'une bibliothécaire, tandis que d'autres participants ont incarné des lecteurs, certains représentant un livre de leur choix. Enfin, un des participants à la formation a joué le rôle d'un journaliste.





Ainsi, les lecteurs ont échangé avec la bibliothécaire pour discuter de leurs préférences en matière de lecture et se sont vu proposer des suggestions. Ensuite, chaque lecteur a dialogué avec la personne représentant un livre, lui posant des questions. À partir des réponses obtenues, le lecteur a rédigé une critique du livre. À son tour, la personne représentant le livre a également exprimé ses impressions. Ils ont alors échangé leurs travaux pour rédiger ensemble une critique commune. Pendant ce temps, le journaliste observait afin de rédiger un compte rendu de l'événement.





L'ensemble des participants a exprimé l'importance capitale de la formation et souligné l'acquisition de compétences nouvelles durant cette session. Ils ont témoigné leur appréciation envers la méthodologie employée par Rennie Yotova et ont également manifesté leur plaisir pour le cadre, exprimant ainsi leur reconnaissance envers Racine Senghor pour la mise à disposition de la Maison de la Culture et de la Francophonie. Enfin, chaque participant s'est vu remettre une attestation de participation.