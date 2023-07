Lutte contre le LBC/FT : Des journalistes formés sur les crimes économiques et financiers à Abuja

Un atelier régional de formation sur le journalisme d'investigation en lien avec les crimes économiques et financiers, s'ouvre a Abuja au Nigeria du 2 au 4 août 2023. Le Groupe Intergouvernemental d’action de lutte contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) démarre une formation régionale destinée à des journalistes spécialisés dans les crimes économiques et financiers et d'investigation.





Cette formation destinée à des journalistes issus de différentes catégories de médias des États membres du GIABA vise à interagir avec les médias sur les problématiques du BC/FT, sur les missions du Groupe, mais aussi sur l’actualité sécuritaire de la région ouest-africaine.





"Pour s’adapter à son contexte et aux mutations en cours dans son domaine de souveraineté, le GIABA veut renforcer les capacités de ses partenaires dans l’appropriation des normes de LBC/FT. Au titre de ces parties prenantes figurent les médias en général et les journalistes d’investigations, les agences chargées des enquêtes et poursuites pénales ainsi que celles chargées de la réglementation/supervision, en particulier. C’est dans cet élan que pour construire une alliance forte dans la LBC/FT avec ce segment, le GIABA a instauré le renforcement des capacités des journalistes comme une priorité", indique un communiqué du GIABA parvenu à Seneweb.





Cette rencontre régionale contribuera également "à créer et/ou à renforcer des partenariats avec leurs organes, les réseaux de journalistes et des journalistes individuels pour sensibiliser et accompagner le public en général sur les conséquences néfastes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (BC/FT) sur le développement socio-économique des États. Au-delà de ces activités de sensibilisation et de formation des médias sur la LBC/FT dans les États membres, les participants accompagnent le GIABA dans ses activités au profit des communautés et acteurs de la LBC/FT".





En outre, le GIABA veut stimuler chez les médias le désir d’investigation sur les crimes économiques et financiers ; une

connaissance plus approfondie des médias sur le sujet ; un accroissement des membres de la plateforme des journalistes impliqués dans la LBC/FT ; ainsi que des publications plus accrues d’articles sur la LBC/FT en Afrique de l’Ouest et sur les missions et activités du GIABA.