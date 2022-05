Macky Sall : "29 quotidiens et 450 sites d'information dans un petit pays comme le Sénégal, c’est de l’anarchie !"

Le président de la République, après avoir bien pris note des complaintes du Synpics sur la situation de précarité de la presse, a manifesté son soutien vis-à-vis des travailleurs du monde la presse.



Sur un ton ferme, raporte Les Échos, Macky Sall soutient : «L’État ne peut pas laisser la précarité régner dans ce milieu, car elle va entraîner des déviances qui seront très mauvaises pour notre démocratie et le développement équilibré de notre nation.»



Aussi, le chef de l'État a dénoncé la floraison de la presse et des sites d’informations qui pullulent comme des champignons : «29 quotidiens et 450 sites d'information dans un petit pays comme le Sénégal, c’est de l’anarchie !»