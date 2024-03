Maimouna Ndour Faye de retour à l'antenne ce mardi

La journaliste et non moins patronne de la 7TV est réapparue hier au palais de la République, autour d’une table de discussion avec le chef de l’Etat et ses pairs patrons de presse.















Après son agression subie la nuit du 1er mars à son retour du travail, cette réapparition a soulagé les sympathisants de la dame qui se souciaient de l’état de santé de MNF qui avait reçu trois coups de couteau au bras.













Plus de peur que de mal pour la dame qui, toujours en convalescence, reprend ses activités, même si l’auteur de cette forfaiture n’est toujours pas identifié.