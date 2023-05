Maïmouna Ndour Faye : «Je ne suis pas ‘Anita Diop’»

Avant de commencer son entretien avec Barthélémy Dias, ce mardi sur la 7TV, Maïmouna Ndour Faye, la patronne de la chaîne, a tenu à démentir les informations selon lesquelles elle serait sous un faux nom (réputé) derrière un compte Facebook pour distiller des informations de première main béton. «Je voudrais dire de la manière la plus sincère et solennelle que je ne suis pas ‘Anita Diop’», a-t-il lancé, d’après Enquête.



La journaliste d’embrayer : «Si j’avais les informations que Anita Diop publie, je les aurais publiées sur 7TV et AZ Actu, qui sont mes supports pour faire davantage leur promotion. Je n’ai nul besoin de me cacher derrière un compte pour donner des informations alors que c’est mon travail de tous les jours et que j’ai des supports pour cela. Je n’avance pas masquée. Je ne mène pas des combats cachés.»



En annonçant s’en remettre «aux lois de ce pays» face à cette «cabale», Maïmouna Ndour Faye prévient ses détracteurs : «Nul ne peut m’intimider. Je vais continuer à faire mon travail suivant les chartes du métier. Vous pouvez ne pas être d’accord avec ma démarche, pour autant je ne la changerai pas. Je ne serai pas une victime collatérale d’un quelconque combat politique.»



Enquête révèle qu’un important dispositif de la gendarmerie est positionné aux abords des locaux de la 7TV.