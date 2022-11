Mamoudou Ibra Kane, Alioune Tine, Abdoul Mbaye… : Les soutiens se multiplient pour Pape Alé Niang

Le journaliste Pape Alé Niang a été interpellé, hier, par les éléments de la Sûreté Urbaine, puis placé en garde à vue. Son arrestation a suscité une vague de réactions, allant de ses propres confrères aux hommes politiques, notamment ceux de l’opposition.



Dans un poste sur Facebook, Khalifa Ababacar Sall considère l’arrestation du journaliste comme « une atteinte flagrante à l’exercice du journalisme d’investigation ». Un genre qui selon Alioune Tine « empêche les pouvoirs publics de dormir, crée polémique et controverses ».





Comment peut-on reprocher au journaliste d’investigation Pape Alé Niang de dévoiler 1information « cachée », c son job. Le problème c’est pas le messager, c’est le message.



SÛRETÉ URBAINE DE DAKAR : Pourquoi Pape Alé Niang a été interpellé - Sénégal Actu https://t.co/zTCtmLveLd — Alioune Tine (@aliounetine16) November 7, 2022





Abdoul Mbaye, de son côté, considère que « l’arrestation d’un journaliste critique du pouvoir en place est toujours un coup porté à la démocratie et aux libertés, d’où l’intérêt, pour la police, d’éclairer l’opinion sur les raisons de (l’arrestation) de Pape Alé Niang ».





l’arrestation d’un journaliste critique d’un pouvoir en place est toujours un coup porté à la démocratie et aux libertés. La police sénégalaise doit éclairer l’opinion sur les raisons de celle de Pape Ale NIANG. — Abdoul MBAYE (@AbdoulMBAYE2019) November 7, 2022





Pour le patron du groupe Emedia, Mamoudou Ibra Kane, l’arrestation de Pape Alé Niang « constitue une privation et ne cadre pas avec le respect de la liberté de la presse dont se prévaut le Sénégal à travers les différents régimes qui se sont succédé ».



#Senegal J'exprime ma solidarité active au confrère Pape Alé Niang. Son arrestation constitue une privation et ne cadre pas avec le respect de la liberté de la presse dont se prévaut le Sénégal à travers les différents régimes qui se sont succédés.#PressFreedom #democratie — Mamoudou Ibra Kane (@ibra_mamoudou) November 6, 2022