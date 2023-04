[MEDIA’TEK] Marième Birame Ba: Immersion dans la vie d’une femme de terrain

Son nom est intimement lié aux grands reportages, enquêtes et immersions. Marieme Birame Ba alias MBB n’a peur de rien lorsqu’il s’agit d’aller au fond des choses. Avec une dégaine de guerrière, cette femme de terrain donne tout par amour de la profession.







L’élément d’une quinzaine de minutes a fait le tour de la toile. La journaliste d’investigation prend par la main de l’internaute et lui fait découvrir Fambine, une des 19 îles du Delta du Saloum. C’est une plongée dans l’univers des élèves du village qui doivent se jeter à l’eau pour rallier Djirnda qui est le village le plus proche. L’avenir de ce village tient à un seul ponton. Il est le seul moyen pour accéder à Djirnda. C’est toute une odyssée pour rejoindre l’école. Au fil de la traversée, le ponton défectueux se découvre et laisse apparaître au loin des élèves qui tentent tant bien que mal de rallier leur école. Les habits trempés, les insulaires de ce village de Fatick parcourent une distance de 1km 500.Un calvaire qu’a tenu à montrer la journaliste de Seneweb.













C’est une consœur qui va mettre Marieme Birame Ba sur la piste de Fambine avec des photos à l’appui. La réaction de la journaliste est immédiate. Celle-ci en parle à son redchef et prépare son voyage à Fambine. «Je ne pouvais attendre face à la détresse de ces élèves », avoue-t-elle. Après Fatick, Foundiougne et une traversée d’une heure en pirogue, Fambine se dessine. L’image est insoutenable pour la journaliste d’investigation. «J’avais mal au cœur mais je devais faire mon travail. Nous avons fait l’élément et leur cri de cœur a été entendu par les autorités», se réjouit-elle. En effet, une pirogue en verre a été offerte par le chef de l’Etat. Une source de satisfaction pour MBB. «J’étais très satisfaite. Depuis cet élément, les insulaires me considèrent comme une des leurs», avoue-t-elle. Une reconnaissance qui n’a pas de prix pour cette amoureuse du terrain.









Journaliste tout terrain





Fambine n’est pas le premier reportage dans lequel Marième Birame Ba s’est jetée à l’eau pour sa réalisation. Le terrain, elle le connaît sur le bout des doigts. «Ma passion est le terrain. J’oublie tout et je me donne à fond à chaque fois», dit-elle sans ciller. La trentenaire se décrit d’ailleurs comme une femme battante, rigoureuse, très déterminée et très engagée. «Quand je me fixe des objectifs, je dois les atteindre à tout prix», révèle-t-elle. Des qualités que confirment ses proches. Son père Birame Ba abonde dans ce sens. «C’est une citoyenne qui dans le cadre de ses activités professionnelles ne ménage aucun effort pour des lendemains meilleurs de la nation Sénégalaise et des populations», témoigne-t-il. Ce dernier affirme également que sa fille est très rigoureuse. Une rigueur que confirme sa collègue Absa Hane qui voit en MBB un mentor. «Marieme est très rigoureuse, très vigilante et très attachée au professionnalisme», confie la journaliste à Seneweb.