Média : La société Africa 7 accueille un nouvel actionnaire

Moussa Faye, propriétaire de Challenge New Média, une chaîne digitale de renom, est devenu actionnaire dans la société d'exploitation Africa 7.

Moussa Faye, qui vient d'acquérir 49 % des parts de l'entité d'exploitation d'Africa 7, apporte une richesse d'expérience en matière de gestion et de communication.





L'annonce est faite par la fondatrice et actionnaire de Citizen Media Group, Oumou Wane, propriétaire et détentrice des fréquences de télévision et de radio Africa 7 via sa Holding Citizen Media Group.





"Nous sommes déterminés à maintenir notre engagement envers l'indépendance éditoriale et la qualité du contenu qui ont fait la renommée d'Africa 7. Lorsque le président de la République, Maître Abdoulaye Wade, m'a octroyé cette fréquence en 2010, pour assurer la pérennité des programmes Citizen Match, Citizen Dictées, Citizen TV Jobs, c'était pour assurer notre dessein de télé éducative et culturelle", a soutenu Oumou Wane.





Titulaire d'un Diplôme supérieur et spécialisé en management et communication (DSS), Moussa Faye est le directeur de publication du magazine "Clarté" ainsi que le directeur de publication du "Courrier". De plus, M. Faye est le PDG de CNM TV, une chaîne digitale qui a fait ses preuves dans le paysage médiatique.





Le nouvel actionnaire d'Africa 7 s'engage dans la continuité, surtout qu'il a toujours soutenu les programmes d'Africa 7 depuis le lancement de la chaîne.