Médiation Cdeps/ Synpics : ‘’ Je prends sur moi, au nom de tout ce que je crois représenter dans cette profession’’ (Diatou Cissé)

Diatou Cisse, medateur,Cdeps/Synpics

Des Assises des médias sans les patrons des médias. C’est donc cette absence du Cdeps qui a gêné l’ancienne secrétaire générale du Synpics. Diatou Cissé a décidé de prendre son bâton de pèlerin pour ramener, à de meilleurs sentiments, le Cdeps, qui ne se sent pas assez impliqué.





‘’ Je prends sur moi, au nom de tout ce que je crois représenter dans cette profession, en termes d’engagement, d’initier une médiation pour parler à ces acteurs des médias, pour qu’ils viennent rejoindre le mouvement, au nom de l’intérêt exclusif de notre secteur ‘’ a dit, Diatou Cissé lors de l’ouverture desdites concertations ouvertes du 13 janvier au 12 février à la Maison de la presse Babacar Touré.





L’actuel secrétaire général du Synpics, Bamba Kassé, s’est demandé finalement ‘’ s’il est opportun de faire ces Assises des médias, ou s’il faut qu’on laisse les choses continuer de cette manière ‘’, a renseigné Emédia.





Selon Diatou Cissé, ‘’ l’idée est bonne, opportune et utile’’.





L’ancienne secrétaire générale du Synpics, est ‘’ de plus en plus déroutée par le discours violent, conflictuel, dégagé par les médias dans l’espace public sénégalais’’, révèle la même source.