Meilleur reportage en migration : La deuxième Édition lancée

L’Association des journalistes en migrations et sécurité (AJMS) du Sénégal a lancé la deuxième édition du prix du meilleur reportage en migration, en partenariat avec le projet Gouvernance migration et développement (GDM) de la Direction générale d’appui aux Sénégalais de l'extérieur (DGSE). Cela, en conformité avec son plan d’action 2021/2022.







Par l’organisation de ce prix, l’association et ses partenaires souhaitent susciter l’intérêt chez les professionnels de l’information et de la communication à faire des productions de qualité relatives aux questions migratoires.





Il s’agira pour les journalistes ou professionnels de l’information et de la communication qui souhaitent participer à cette édition de traiter des sujets relatifs à l’une des thématiques. Il y a entre autres, migrations et développement, migration et travail, migrations et santé, migrations et sécurité, migrations et environnement, migrations, protection sociale et réintégration. « Le prix s’adresse à tous les journalistes sénégalais de toute catégorie confondue (presse écrite, presse en ligne, radiodiffusion, télédiffusion et reporter photographe). Les productions doivent avoir été publiées ou diffusées dans un média entre décembre 2020 et le 5 novembre 2021. Le genre de productions journalistiques attendu est : le reportage ou l’enquête » lit-on dans le document.





Il ajoute que les journalistes et autres professionnels de l’information et de la communication intéressés et remplissant les critères d’éligibilité devront soumettre un dossier de candidature comprenant : Un (1) reportage ou une (1) enquête avec comme objet : candidature meilleur reportage en migration L’article, le lien ou la copie du reportage ou de l’enquête soumis (e) à titre de candidature avec précision de la date et l’organe de diffusion/publication.