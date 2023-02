Mercato presse : C’est officiel, Mansour Diop rejoint Leral

Le journaliste-chroniqueur et présentateur, Mouhamadou Mansour Diop a officiellement pris service ce lundi dans une nouvelle boîte.



Le démissionnaire du groupe D média a ainsi posé ses baluchons à Leral auprès de son frère Birahim Touré qui, lui aussi, avait déposé son tablier une semaine avant.



Pour certains, le départ de Mansour a sans doute été motivé par l'intervention en direct du directeur Bougane Gueye Dany qui avait " humilié" devant les caméras l'homme de la "Matinale Actunet" qui s'interrogeait sur les véritables raisons de l'acharnement du service des impôts contre leur groupe de presse.



Toutefois, le journaliste "promet du lourd et du croustillant" sur les différentes plateformes de Leral, via leurs divers canaux de diffusion dont Canal+, Tnt, Startimes, etc.