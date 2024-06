Migration irrégulière : Des journalistes outillés dans le traitement des informations liées au phénomène

La Fédération internationale des journalistes (FIJ) a outillé des journalistes de Sédhiou et de Ziguinchor sur la question de la migration irrégulière. Particulièrement sur la manière dont la presse doit aborder et traiter cette question. Une vingtaine de journalistes ont bénéficié de ce renforcement des capacités, durant deux jours.







À cette occasion, le formateur Maguette Ndong, secrétaire général adjoint du SYNPICS, journaliste au quotidien « Le Soleil », et Sokhna Ndiaye de la Fédération internationale des journalistes (FIJ) sont tour à tour revenus sur l'objet de cette capacitation et les défis qui interpellent les professionnels des médias face aux questions de l'immigration irrégulière.





« Nous sommes à Ziguinchor dans le cadre du projet Informa. Projet qui vise à former les journalistes sénégalais et africains sur les questions de migrations et qui sont d'actualité. Vous n'êtes pas sans savoir que l'on pointe du doigt surtout les Africains », selon Maguette Ndong. Et les journalistes sont tenus de donner la bonne information.





Il est ainsi attendu des journalistes bénéficiaires de cette capacitation « un bon travail dans le traitement des questions migratoires ». Car « ce que nous faisons au quotidien est destiné à l'opinion, au peuple sénégalais et au peuple africain. Nous journalistes avons un rôle clé dans la société et dans le cadre de cette formation, nous avons rappelé les fondamentaux de ce métier. En Casamance, par exemple, on nous a signalé qu'Elinkine et Kafountine constituent des zones de départ. D' où la nécessité pour les correspondants de faire des reportages, de creuser davantage les informations reçues ou les sources pour donner la bonne information ».





Traiter ces questions liées aux migrations au sens large est donc synonyme, pour les professionnels des médias, de disposer de beaucoup de moyens, révèle le journaliste du quotidien national. Maguette Ndong invite les patrons de presse à leur octroyer les moyens et outils pouvant permettre de mieux pénétrer la population à la base, avec des messages captivants permettant un changement de comportement, puisque celui-ci est un long processus, dit-il.