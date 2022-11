Mondial 2022 : Comment et où regarder tous les matchs en direct quand on est téléspectateur sénégalais ?

Le coup d’envoi de la Coupe du monde est prévu dimanche prochain à Doha. Mais au Sénégal, les amoureux du football se demandent encore par quels moyens regarder toutes les rencontres, si l’on sait que la chaîne nationale (Rts) ne diffusera même pas 50% des matchs.



Au Sénégal, « la Rts a les droits en gratuit, c’est-à-dire le feetwhere et ça représente 28 matchs. Pour suivre l’ensemble des matchs [de la coupe du monde], il faut s’abonner aux chaînes de New World Tv à travers les opérateurs télécom du Sénégal ». Cette précision de taille est faite par Maître Louis Biyao, avocat de la chaîne togolaise New World Tv, par ailleurs détentrice des droits de retransmission du mondial dans les pays francophones d'Afrique au Sud du Sahara. Une déclaration faite au moment où le groupe privé E-Media Invest a déposé un recours auprès de la Commission de la concurrence de l’Uemoa pour « violation des règles de la concurrence et abus de position dominante par la Rts, l’Etat du Sénégal et New World, concessionnaire des droits de la Fifa en Afrique de l’ouest ».



Ainsi donc, alors que tous les esprits sont aujourd’hui tournés vers la blessure de Sadio Mané, jusque-là incertain, une question semble cruciale aux yeux de bon nombre de supporters des Lions du Sénégal et adeptes du football : Comment faire pour suivre tous les matchs de la Coupe du monde ?



D’abord, il faut d’emblée souligner que pour une fois depuis quasiment son extension en Afrique, la chaîne cryptée française, Canal Plus, ne va pas retransmettre la plus grande compétition sportive au monde. Du moins, jusqu’au moment où ces lignes sont écrites. D’ailleurs, ses abonnés ont dû voir la discrétion dans la promotion de la compétition sur ces antennes. Et pour cause ? C’est plutôt New World TV, qui a arraché les droits de retransmission de la Coupe du monde au nez et à la barbe du légendaire Canal+ Afrique.



A travers des informations livrées sur son site internet, la FIFA indique qu’en Afrique subsaharienne, les droits TV reviennent à la chaîne de télévision togolaise. Sur le « Free to air » (diffusion gratuite), NWTV a revendu une partie de ses droits à des chaînes locales, dont la Rts.



Conséquences, il faut impérativement débourser pour pouvoir suivre tous les matchs. Et dans ce cas de figure, il faudra se rabattre sur le bouquet New World TV qui diffusera tous les 64 matchs. Malheureusement NWTV ne couvre pas encore tous les pays.



A noter qu’une autre possibilité s’offre aux supporters : le géant sud-africain MultiChoice qui, à travers son bouquet DStv, détient également les droits sur le payant. La totalité des matchs sera diffusée sur ses chaînes SuperSport, mais ce sera en anglais.



Autre solution : le bouquet DStv qui est commercialisé au Sénégal. Mais là aussi, il faudra un abonnement avec un décodeur et une parabole.



Toutefois, grâce à la magie de l’internet, certains pourront suivre tranquillement le Mondial. D’abord, à travers la célèbre application IPTV, sur la chaîne Bein Sports qui détient des droits de retransmission. Toutefois, ce n’est pas toujours facile. D’ailleurs, comme a précisé le journaliste Mountaga Cissé, ce logiciel comporte un lot de désagréments (coupures, saturations, mauvaise qualité de la vidéo, retard dans la retransmission, etc.).



Ensuite, d’autres offres OTT (Over the top) existent bien au Sénégal. C’est le cas, par exemple, de la plateforme WIDO qui promet d’ailleurs de diffuser toutes les rencontres sur mobile et TV, moyennant un abonnement.



Quoi qu’il en soit, les câblodistributeurs peuvent être une alternative. Pour cette coupe du monde, ces « génies » rassurent déjà leurs abonnés qu’ils feront de leur possible pour leur offrir une gamme de choix.