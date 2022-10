Nouveau site d'information : Les Commeres.sn met en exergue les femmes

Site dédié aux Femmes, Les commeres.sn

Une nouvelle venue vient de tisser sa toile sur le net et compte bien faire parler d'elle .Il s'agit du site lescommeres.sn. Elle a été mise en ligne le 27 octobre dernier. Ce "premier site d'informations sur les femmes et pour les femmes" découle d'un constat de quasi-absence ou silence des femmes dans les journaux, sur les ondes, à la télévision et sur les sites d'information. "Notre ambition est de mieux faire connaître la réelle contribution des femmes et de traduire de façon adéquate leurs préoccupations ou encore de porter suffisamment haut leur voix ", lit-on dans le communiqué.