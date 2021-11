Organisation internationale pour les migrations : La journaliste Fatou Sagar Diop primée

La journaliste Fatou Sagar Diop primée par l'OIM

La journaliste Fatou Sagar Diop a été primée par l’Organisation internationale pour les migrations, dans le cadre d’un concours de reportages sur la migration en Afrique de l'Ouest et du Centre. Cela pour son article intitulé «Migration Sud-Sud : Opportunités et potentialités économiques en dérive», dans la thématique Sensibilisation et alternative de la migration irrégulière. Fatou Sagar Diop est journaliste à «Hebdo magazine».





«?Le rôle des journalistes dans la compréhension des différents aspects de la migration est crucial. La déconstruction des stéréotypes commence par le changement du narratif qui sous-tend le sentiment anti-migrant et se poursuit par la sensibilisation sur plusieurs aspects. La migration est bénéfique pour les migrants et les communautés d’accueil. Par conséquent, les récits liés à la migration doivent être précis, justes et équilibrés. C’est essentiel, car cela contribue à préserver la dignité des migrants».





C’est, du moins, l’avis d’Alpha Seydi Ba, responsable régional des médias et de la communication du Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’OIM.





Dans ce sillage, l’Organisation internationale pour les migrations a instauré le prix du journalisme sur la migration en Afrique de l'Ouest et du Centre.





Le concours rend hommage aux journalistes qui mettent en exergue les multiples aspects de la migration en Afrique de l’Ouest et du Centre, en français et en anglais.





À la lumière des discussions pertinentes lors de la COP26, le lauréat Olatunji Olaigbe souligne dans son article l’impact du changement climatique sur les déplacements de populations et la manière dont la hausse des températures et la sécheresse au Nigeria ont été à l’origine de conflits liés à l’acquisition/l’accès aux terres, impactant les moyens de subsistance des agriculteurs et les obligeant ainsi à se déplacer.





Par ailleurs, la santé mentale et la stigmatisation à laquelle sont confrontés plusieurs migrants de retour dans leur pays d’origine, sont également mis en exergue dans l’article primé d’Innocent Duru.