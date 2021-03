POUR LE CNRA… AU NOM DU SENS DE LA RESPONSABILITE

«Notre liberté dépend de la liberté de la presse, et elle ne saurait être limitée sans être perdue.» Il y a plus de deux siècles que Thomas Jefferson, Président des Etats-Unis d’Amérique tenait de tels propos. depuis lors, que de chemins parcourus. Depuis notre accession à la souveraineté internationale des sacrifices ont été consentis par des hommes et des femmes qui ont activement participé à la consolidation des acquis démocratiques en s’appuyant sur le rôle joué par les médias. un rôle d'information, d'éducation, d'éveil de conscience qu'ils ne cessent de jouer. De ce point de vue, il apparait clairement que les média sénégalais sont conscients de leur mission. En ce qui concerne la chaine de télévision privée SEN TV, au nom de la responsabilité et de la mesure, au nom du respect strict de l’éthique et de la déontologie, elle ne fait que donner la bonne information et uniquement la bonne information. Aussi, c’est au nom de cette information juste et vérifiée, que la chaine de télévision privée SEN TV, compte tenu des évènements de ce 03 mars 2021, a organisé une édition spéciale consacrée à la convocation de M. Ousmane Sonko par le juge d'instruction.





Alors, est-il interdit de donner l’information au peuple sénégalais ? Est-il interdit de diffuser avec responsabilité des images de l'événement? Est-il également interdit d'inviter des personnalités politiques à prendre la parole aux côtés de professionnels de l’information et de la communication ? Les questions sont pertinentes et légitimes dans la mesure où, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) ne saurait verser dans l’intimidation par rapport au travail constant que mène une chaine de télévision au nom de la liberté d’information. Pire, lorsque l’organe de régulation parle ‘’d’appel à l’insurrection’’. A quel moment ? surtout que la personne pointée du doigt, a lancé un appel à la résistance citoyenne et républicaine. Les mots ont leur sens, mais les véritables maux émanent d’un organe qui donne l’impression de chercher la petite bête dans un organe fortement ancré dans la responsabilité de ses actions professionnelles, purement professionnelles. Et, seulement au nom de la responsabilité.Dakar le 03 Mars 2021La Direction Générale de Sen Tv SA