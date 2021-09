[Vidéo] Pourquoi les sites internet vous demandent désormais d’accepter ou de refuser le dépôt de cookies ?

Pourquoi les sites internet vous demandent désormais d’accepter ou de refuser le dépôt de cookies ? © France 24

La réglementation européenne a changé et votre consentement au dépôt des cookies et autres traceurs de connexion requière désormais votre accord. Cela vous permet de disposer de plus d'information et de contrôle sur l'utilisation de vos données. FRANCE 24 vous explique.