Pourquoi Pape Alé Niang a été arrêté

Pape Alé Niang a été arrêté et conduit à la Sûreté urbaine de Dakar en début d’après-midi. D'après nos sources, le journaliste est dans le viseur de la justice pour avoir appelé les troupes de l’armée à la révolte, jeté le discrédit sur l’institution militaire et divulgué des documents classés secret-Défense en plus du délit de propagation de fausses nouvelles.