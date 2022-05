[Entretien] Pr Gervais Mbarga sur l'adaptation entre science et médias : ''La pandémie, nous a montré l'urgence d'avoir des journalistes scientifiques''

Pr Gervais Mbarga du reseau des Théophraste

Face à certaines questions de l'heure qui touchent la société, le journalisme scientifique est plus que jamais nécessaire. Le journalisme scientifique est devenu une urgence. Malheureusement, les journalistes ne sont pas toujours formés pour couvrir des activités axées sur des questions scientifiques.





Pour en parler, le réseau Théophraste en collaboration avec le Centre d’Etudes des Sciences et Techniques de l’Information (CESTI), organise un colloque qui regroupe de grandes sommités des médias. L'occasion a été saisie pour Seneweb de s'entretenir avec le Pr Gervais Mbarga. Professeur à l'université de Moncton et chercheur dans le domaine du journalisme scientifique et de toutes les questions qui entourent la diffusion de la science dans les médias, l'enseignant revient dans cette interview sur une adaptation entre science et médias.





Aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie l'urgence d'avoir des journalistes scientifiques ?





La pandémie qui vient de se dérouler nous a montré l'urgence d'avoir des journalistes scientifiques. Avant la pandémie on en parlait et beaucoup de choses ont été faites avant cette pandémie et nous en avons la preuve. Avant la pandémie, on a parlé des changements climatiques, de la question de l'environnement et d'autres types de questions mais la pandémie a montré qu'il faut des journalistes capables de trouver rapidement l'information parce qu'ils ont la capacité, le réseau, l'attitude pour le faire et la possibilité de garder une certaine distance vis-à-vis de l'information qu'ils vont diffuser. Et donc l'information scientifique n'est pas une information réservée à une caste, à une classe de population mais, l'information scientifique que je prône consiste à donner à tout le monde la capacité de comprendre ce qui se passe. C'est cela le but de l'information. Qu'est-ce qui se passe autour de nous ? Et comment pouvons nous réagir à cela. Que ce soit dans le cadre de la pandémie, ou dans d'autres cas tout simple où il y a une découverte qui a été faite.





Y aura-t-il des conséquences au fait que la science s'adapte au journalisme ?





L'adaptation de la science aux médias a deux conséquences. La première c'est qu'elle a des intérêts inattendus, le changement de la science, la rapidité. Le temps de la science n'était pas le temps des médias. Maintenant, la science doit composer avec la rapidité. Autrefois, quand un scientifique faisait une découverte, on la connaissait peut-être 2 ans après. Vous voyez les prix Nobel qui sont récompensés sur des travaux qu'ils ont faits il y a 10 ou 15 ans. Alors que le temps des médias est celui de l'immédiateté. Maintenant, les scientifiques commencent à composer avec cette immédiateté. Les scientifiques, avec le fait qu'il faut non seulement l'immédiateté, mais aussi l'utilité. À quoi ça sert cette découverte ? Ça, ça a changé la science. Avant, les scientifiques s'intéressaient simplement d'être dans leur monde, découvrir des choses et de les diffuser. Maintenant, quand ils découvrent des choses, quand ils le diffusent, il faut qu'ils disent à quoi ça sert.





Maintenant, de l'autre côté, l'adaptation de la science change aussi les médias. Parce que les médias sont appelés à beaucoup plus de profondeur, à réviser leur posture (les médias avaient toujours l'habitude de faire les choses selon la règle de pyramide inversée, la règle du Quintilien) mais est-ce que ce sera toujours valable ? Je ne sais pas. Mais, avec l'arrivée des médias sociaux, beaucoup de choses vont encore changer.





Face à tout cela, comment devraient s'adapter les écoles de formation ?





Être audacieuses ! Les écoles de journalisme devraient être un peu plus audacieuses. On a toujours pensé que la science était quelque chose d'hermétique, de difficile, faire une formation de journalisme scientifique peut-être qu'il n'y a pas de clientèle, pas de candidat. Je pense que maintenant les écoles de journalisme ont dû voir qu'on a besoin de gens là, surtout ces dernières années. Donc, il faut être audacieux, inventif, parce que des fois ont reste très bloqué sur le fait de ne savoir qu'est-ce qu'il faut former ? Faut-il former des littéraires à la science ou plutôt faut-il former des scientifiques au journalisme ? Je pense qu'il faut trouver des solutions adaptées aux circonstances. Il n'y a pas de solution qui vienne d'en haut. Les gens qui ont peut-être un bac de littéraire capable de faire le journalisme, c'est une bonne chose. Et l'inverse aussi est une bonne chose. Donc, il n'y a pas une solution ex cathedra.





Pensez-vous qu'il y a un public, un lectorat, qui sera intéressé par cette information scientifique ?