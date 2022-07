Présidence de l’Union de la Presse Francophone : Après 8 ans, Madiambal Diagne fait ses adieux !

Madiambal Diagne fait ses adieux, à l'UPF

Fin de mission ! Le président de l’Union de la Presse Francophone (UPF), Madiambal Diagne, a fait ses adieux, après 8 années passées à la tête de cette organisation qui regroupe des médias, ayant en commun la langue française. A l’aube de ses 70 ans, l’UPF s’apprête à enrôler une nouvelle équipe à l’issue de son assemblée générale du 24 juillet 2022 au Maroc. Le patron du journal Le Quotidien revient à travers son éditorial sur son aventure avec l’UPF.





“L’heure pour moi de passer la main”





“Gratitude, satisfaction, espoir et confiance sont les sentiments qui m'animent en rédigeant ce dernier éditorial pour l’Infolettre en tant que Président international de l'Union de la presse francophone (UPF).





Gratitude à l'égard de tous les membres de cette association pour son dynamisme, son caractère inclusif et sa démarche de promouvoir l'essor d'un journalisme libre et responsable, partout dans le monde et en particulier dans les espaces francophones. Vous m’avez investi de votre confiance depuis 2014, régulièrement renouvelée pendant huit bonnes années, pour diriger notre belle et grande organisation qui vient de célébrer ses 70 ans.





Satisfaction de missions accomplies, avec différentes équipes motivées et engagées tant au niveau du Bureau international qu’au niveau du Comité international. Des avancées majeures dans la vie et le fonctionnement de notre organisation et surtout quant à son rayonnement, peuvent être mesurées. L’élan du renouveau a pu être impulsé avec succès. L’UPF s’est ainsi révélée une bonne école de vie, de management et de convivialité. Nous avons appris tous, les uns des autres !





Espoir que l'UPF est une organisation qui compte et qui aidera à accompagner les changements dynamiques que connaîtra le journalisme, afin de consolider du mieux les démocraties. Dans un monde en proie à diverses crises, l'UPF, en synergie avec les autres organisations faîtières des médias, sait se montrer résiliente et capable de défendre les droits et libertés des journalistes. Notre rôle est plus qu'essentiel dans toute démocratie, aujourd'hui plus que jamais. Notre sacerdoce est de continuer à œuvrer pour la promotion de la paix et l’engagement pour les valeurs de démocratie, de liberté de presse et d’opinion. Notre organisation grandit, jour après jour, ce n’est pas en si bon chemin que nous nous arrêterons.





Je quitte une belle expérience professionnelle et humaine dont je chérirai les leçons plus d'une vie. J’ai foi que l’organisation ne cessera de toiser les sommets. C’est aussi ce sentiment de confiance qui me remplit d’aise. Nous comptons en notre sein des compétences avérées et des talents de femmes et d’hommes qui sauront faire franchir à l'UPF de nouveaux caps ; des défis qui ont eu raison de notre volonté et de nos capacités mais aussi des défis nouveaux dans un monde en mutation. La nouvelle équipe qui sera mise en place, à l’issue de notre Assemblée générale du 24 juillet 2022 au Maroc, saura compter sur tout mon soutien.