Presse : Aliou Diouf élu président de l'Association nationale des chroniqueurs judiciaires

Ce samedi 1er juin, la Maison de la presse Babacar Touré a accueilli l'assemblée générale de l'Association nationale des chroniqueurs judiciaires (ANCJ). À l'issue de cette réunion, Aliou Diouf, journaliste au quotidien Le Soleil, a été élu à l'unanimité président de l'ANCJ. Il succède ainsi à Makhaly Ndiack Ndoye du quotidien l'Observateur.





Lors de son premier discours, Aliou Diouf a exprimé sa gratitude envers les membres de l'association pour la confiance accordée. « Aujourd’hui, vous venez de m’accorder toute votre confiance en m’élisant à l’unanimité Président de l’Association nationale des chroniqueurs judiciaires du Sénégal. Je vous remercie très sincèrement et très chaleureusement de cette confiance. Nous mesurons à sa juste valeur l’honneur mais également la responsabilité qui nous incombe pour l’avenir de cette association », a-t-il déclaré.





Aliou Diouf a tenu à distinguer succession et remplacement tout en rendant hommage à son prédécesseur. « La mission que vous venez de me confier est de succéder à Makhaly, oui j’ai bien dit succéder et non pas remplacer. Qui, il faut le dire, a toujours travaillé pour l’existence de cette structure. Je voudrais d’ailleurs lui présenter toutes mes félicitations pour son engagement et pour tout ce qu’il a pu faire pour l’ANCJ ».





Avec une équipe renouvelée, Aliou Diouf a promis de poursuivre les efforts entrepris par son prédécesseur. « Nous allons ensemble poursuivre le travail. Cette nouvelle équipe, composée de chroniqueurs judiciaires engagés, professionnels et dégourdis, donnera corps et âme pour faire rayonner davantage cette association », ambitionne-t-il.





L'une des priorités de la nouvelle équipe sera de rendre l'ANCJ plus dynamique et de renforcer sa présence dans le paysage médiatique sénégalais. « Mais également de trouver des partenariats viables et durables pour la formation de nos membres », a précisé Aliou Diouf.



Il a également mis l'accent sur l'importance de la formation continue des membres de l'association, en rappelant la nécessité pour les chroniqueurs judiciaires de disposer de solides connaissances en droit afin de mieux comprendre les procédures judiciaires et les enjeux des affaires en cours.