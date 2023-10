Prix d’honneur: la presse culturelle du Sénégal sacrée à Abidjan

Le président de l’association de la presse culturelle (APCS) Alioune Badara Mané, par ailleurs journaliste à Seneweb, a reçu une invitation à la cérémonie de récompense du journalisme culturel, le prix cultura.







En d’autres termes, l’APCS a été choisie par le comité de sélection du prix Cultura et par la communauté artistique et culturelle dans son ensemble, pour recevoir le prix d’honneur « pour l’exceptionnel engagement de la structure dans la promotion de la culture ». Le commissaire général de ladite initiative, M Tanguy Biais de « saluer le dévouement inlassable à la cause de la culture qui a eu un impact significatif et inspirant ».