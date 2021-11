Prix E-jicom : La 4e édition célébrée le 22 décembre

L’édition 4 des prix E-jicom de journalisme aura lieu le 22 décembre 2021. C’est la direction de l’Ecole supérieure de journalisme, des métiers de l’Internet et de la communication (E-jicom) qui a fait l’annonce, lit-on dans le quotidien «Libération».



Une occasion pour les acteurs tels que Society initiative for West Africa (Osiwa), Reporters sans frontières (Rsf), l’ambassade de Grande-Bretagne de célébrer le meilleur de ce qu’offre le journalisme. Mais également d’attribuer des prix spéciaux et de motiver les journalistes à produire davantage d’articles de qualité sur divers sujets.



«Osiwa est heureuse de s’associer pour la seconde année consécutive aux prix E-jicom de journalisme et de parrainer la catégorie sur le Droit des femmes. L’actualité politique et sociale de notre pays montre qu’il y a encore du chemin à faire dans ce domaine. Les journalistes y ont un grand rôle à jouer», a affirmé Hawa Ba, irectricepays pour le Sénégal à Osiwa.



Ainsi, la représentation diplomatique de la Grande-Bretagne au Sénégal se dit honorée de parrainer ce prix spécial tout en décidant de soutenir un prix spécial «Accès à l’information».



Selon la chargée de programmes à la fondation Hirondelle, Jacqueline Dalton, le prix «Spécial Covid», parrainé par la fondation Hirondelle sera l’opportunité pour les journalistes de mettre en avant leurs productions durant cette année, marquée par cette terrible pandémie. «Nous savons que la pandémie Covid-19 a fortement impacté le travail des journalistes. C’est la raison pour laquelle la fondation Hirondelle est heureuse d’être aux côtés de l’E-jicom, à travers ce prix spécial, afin de récompenser le meilleur parmi les productions permettant de savoir comment les journalistes ont traité cette information».