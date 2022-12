Prix Ejicom: Absa Hane et Thiebeu Ndiaye de Seneweb primés dans la catégorie “presse en ligne”

Prix Ejicom, Presse en ligne

La cinquième édition des prix Ejicom de journalisme a vécu ce samedi 17 décembre. Cette cérémonie a été l'occasion pour la prestigieuse école de récompenser l'excellence dans le secteur de la presse. Au total, 80 productions ont été reçues et 67 journalistes nominés dans différentes catégories.





Parmi ces catégories, il y a celle de la presse en ligne. Et pour l'année 2022, le premier site d'information au Sénégal et en Afrique de l'Ouest a été à l'honneur. Les journalistes Absa Hane et Thiebeu Ndiaye de Seneweb ont été récompensés pour un dossier consacré à Bargny et intitulé “Pollution et érosion à Bargny : Plus de 70 000 vies menacées”.





Ce dossier a été reconnu par les pairs comme l'une des meilleures productions de l'année finissant.





Le journaliste Babacar Gueye Diop du quotidien "Bes bi" a remporté de son côté le prix dédié à la presse écrite. Son confrère et collègue du même groupe, Pape Alioune Sarr, a remporté le grand Prix Ejicom 2022. Le prix radio a été décerné à Ass Momar Ndao de la Maison des reporters.