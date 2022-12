"Femmes à la Une" : E-jicom veut déconstruire les stéréotypes dans le journalisme

E-jicom veut déconstruire les stéréotypes dans le journalisme

L’Ecole supérieure de journalisme, des métiers de l’Internet et de la communication (E-jicom) va lancer la seconde phase de son programme «Femmes à la Une», ce 17 décembre 2022. Cela se fera parallèlement à la cérémonie de remise des prix E-jicom de journalisme. Le même schéma que lors de la première phase sera reconduit, axé autour de la formation, l’organisation de débats publics avec les différentes parties prenantes et un accompagnement de jeunes journalistes, femmes et hommes.





«L’objectif du programme est de corriger progressivement les inégalités entre hommes et femmes dans la société sénégalaise, que l’on retrouve aussi dans les médias où elles sont reproduites et parfois renforcées», lit-on dans le communiqué parvenu à Seneweb.