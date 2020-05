"IFTAAR" : L'émission de Dj Boub's qui a marqué les téléspectateurs durant le Ramadan

Une nouvelle télé, de nouveaux programmes inédits, c'est ce que propose le groupe eMedia Invest aux populations sénégalaises d'ici et d'ailleurs. En effet, depuis son lancement, la chaîne iTV ne cesse d'innover avec la mise en place de programmes télé conçus et adaptés à la société sénégalaise. C'est le cas de "IFTAAR". Il s'agit ici, d'une émission présentée et animée sur iTV par le célèbre animateur Boubacar Diallo, plus connu sous le sous le nom de Dj Boub's.





"IFTAAR", un grand rendez-vous incontournable pour les téléspectateurs.





Créée par un Sénégalais et pour les Sénégalais, cette émission télévisée de iTV est devenue aujourd'hui un grand rendez-vous incontournable pour les téléspectateurs du Sénégal et de la diaspora. En matière de programme télé, "IFTAAR" est l'une des grandes attractions au Sénégal, en ce mois béni de Ramadan notamment. Diffusée tous les jours, à partir de 22 heures sur iTV, cette émission en langue "Wolof" est sans doute un cocktail de tous les aspects de la société sénégalaise dont le téléspectateur a besoin non seulement pour avoir une vue exhaustive sur l'actualité du jour en économie, politique, société, et santé mais aussi sur la religion, le divertissement, entre autres.





Avec "IFTAAR", c'est joint l'utile à l'agréable





Entre "IFTAAR" et les autres émissions télévisées qu'on a l'habitude de voir au Sénégal, il y a une grande différence de par la forme et le fond. Car, elle permet aux téléspectateurs de joindre l'utile à l'agréable, particulièrement en cette période du mois béni de Ramadan. Lequel se tient cette année dans un contexte particulier marqué par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).





Ainsi, avec "IFTAAR", les téléspectateurs n'ont plus eu besoin de regarder des films ou des séries tout au long de la nuit. Dj Boub's et ses différents chroniqueurs et invités, qui misent sur une approche innovante, leur ont fait vivre, à travers l'écran, une soirée ramadanesque et de couvre-feu paradisiaque. En effet, ils expliquent et détaillent en profondeur sur le plateau des sujets d'actualité de tous secteurs confondus, notamment avec cette crise sanitaire qui a fini de secouer le monde, pour permette au téléspectateur de s'y retrouver. Bref, ils l'ont accompagné à s'informer tout en se divertissant, où qu'il soit, à savoir : autour de la table ou du thé, au salon, ou encore au lit.