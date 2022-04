Remous à l'Aps, à la Rts et au Soleil : Les trois Dg briefent Macky Sall et déballent

Vingt-quatre heures après le tête-à-tête que le Président a eu, avec trois de ses hommes de confiance placés aux commandes des trois médias publics, Racine Talla (télévision nationale, Rts), Thierno Birahim Fall (agence de presse, Aps) et Yakham Mbaye (quotidien national, Le Soleil), on en sait un bout de ces échanges qui ont duré près de trois heures. On peut dire deux choses sans risquer d'être démentis dans les prochains jours. Les réquisitoires du trio, dossiers d'accusations en main, ont été cinglants, car MM. Talla, Fall et Mbaye ont démoli pièce par pièce les griefs et accusations que les syndicalistes leur collent à la peau. D'autre part, ces derniers, surtout ceux qui ne jouissent pas de l'immunité de Délégué du personnel, gagneraient à revoir leur stratégie et à... surveiller leurs arrières. En effet, de ce qui nous revient de l'entretien que les trois ont eu avec le Président, au Palais, près de trois heures durant, il est établi que Racine Talla, Thierno Birahim Fall et Yakham Mbaye ont sorti la grosse artillerie contre leurs détracteurs face à un "Macky Sall convaincu par leurs argumentaires" nous souffle une source. De fortes plaidoiries déroulées en l'absence (inexpliquée et surprenante !) de leur tutelle, le ministre de la Culture et de la communication, dont la présence était pourtant annoncée à cette rencontre. Pourquoi Abdoulaye Diop, qui s'était longuement entretenu avec les syndicalistes de ces entreprises publiques sans faire de même avec les Directeurs généraux, n'a pas été finalement à ce rendez-vous ? A-t-il été empêché au dernier moment ? Macky Sall en a-t-il finalement décidé ainsi ? On en sait rien.





En tout cas, dossiers en mains, Thierno Birahim Fall, Racine Talla et Yakham Mbaye, ont pris leur temps pour démolir méticuleusement un à un tous les griefs des syndicalistes. En ce qui concerne Le Soleil et la Rts, entreprises déficitaires comme l'Aps, mais renflouées à coup de centaines de millions de francs Cfa par l'État, Racine Talla et Yakham Mbaye ont pulvérisé tout ce qui touche aux revendications ayant une connotation financière comme l'octroi d'une Prime annuelle de performance appelée aussi Fonds commun d'environ deux cents millions de francs Cfa. Point sur lequel, Macky Sall, nous dit-on, est totalement en phase avec eux. Quant à Thierno Birahim Fall, il a, à son tour, exhibé les documents qui accablent Bamba Kassé et ont motivé le licenciement depuis l'année dernière du Secrétaire général national du syndicat des professionnels de l'information, le Synpics. D'ailleurs, le trio enquiquiné par M. Kassé a pris le malin plaisir de relever que ce dernier est le seul chômeur au monde à demeurer leader d'un syndicat de travailleur et cela bien après l'expiration de son mandat.





Abordant les sanctions infligées à des agents par les trois Directeurs généraux accusés de tirer plus vite que leur ombre, Macky Sall leur aurait demandé de mettre la pédale douce à l'avenir, et de privilégier le pardon si cela n'entame en rien leur autorité. "Donnez toutes ses chances au dialogue en faisant des concessions sur ce qui est possible, raisonnable et surtout permis pour ne pas engager votre responsabilité pénale" leur a dit Macky Sall, selon notre interlocuteur.





Par ailleurs, après les syndicalistes, le trio a vilipendé, preuves à l'appui, des gens du régime (deux ministre et deux conseillers) qui attisent le feu du fait qu'ils ont de lourds contentieux personnels avec les trois Directeurs généraux. L'un des accusés auraient même commis l'acte imprudent de joindre le Directeur adjoint du Soleil pour le retourner contre Yakham Mbaye. Malheureusement pour lui, il aurait été rabroué par son interlocuteur qui lui a tenu des propos très durs avant de le dénoncer. Et ce n'est pas la seule révélation explosive que le trio a faite au Président qui s'est montré très fortement agacé par ces menées.