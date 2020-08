Réponse des journalistes à Macky Sall: " La presse n'invente pas de chiffres sur le nombre de contaminés ou de morts Covid-19"

Réponse des journalistes à Macky Sall: " La presse n

Réponse du berger à la bergère. La Coordination des associations de la presse (Cap) s'est fendue d'un communiqué pour répondre au Président de la République, Macky Sall. En fait, le Chef de l'État a, hier jeudi 6 août, au cours du Conseil présidentiel sur l'évaluation du plan de riposte contre la Covid-19 au Sénégal, déclaré que la couverture médiatique sur la situation est "alarmiste".





" Non, Monsieur le président, la presse n'invente pas de chiffres sur le nombre de contaminés ou de morts", ont fait savoir les journalistes. Ils ajoutent: "la Cap préfère croire qu’il s’est trompé de presse ou de pays. En effet, depuis le début de la pandémie, les médias se sont imposés un mot d’ordre allant même jusqu’à s’appliquer l’autocensure juste pour jouer leur partition dans «l’effort de guerre».





Ces efforts ont été reconnus et soulignés par le ministre de la Santé et le corps médical. Au-delà de notre rôle d’informer juste et vrai, toutes les entités de la presse ont fait plus de la communication et de la sensibilisation". Ainsi, "nous attendions autre chose de vous mais pas ce reproche. Surtout que, Monsieur le président de la République, la presse n'invente pas le nombre de contaminés ou de morts. Elle s’en tient juste aux déclarations des autorités du ministère de la Santé qui sont diffusées en direct régulièrement sur toutes les chaînes, radios et sites sans contrepartie. Malgré tous ces efforts, la presse est encore royalement ignorée dans la distribution des fonds de la force Covid-19".





Toujours dans le document reçu, les membres de la Cap ont indiqué: " Le monde de la culture et les autres secteurs sont-ils plus méritants? Et pourtant depuis le déclenchement de la pandémie, les médias font partie des maillons de l’activité économique qui fonctionnent à plein régime. Les charges d’exploitation sont restées et ont même triplé pour certaines entreprises alors que les recettes ont fondu comme du beurre au soleil. Dans cette lutte contre la Covid-19, la presse est aussi engagée que les autres. Elle est le troisième chaînon après le personnel médical et les forces de sécurité".





Avant d'avancer : "Nous nous sommes engagés dans cet élan patriotique et salutaire sans tenir compte du mépris et des brimades de votre gouvernement. Les locaux du journal «Les Échos» ont été saccagés et jusqu’à là aucun ministre n’a effectué le déplacement sur place. Depuis plus de six ans, notre maison de la presse est confisquée sans possibilité de concertations ou de dialogue pour trouver une solution. Pire encore, toutes les initiatives de reformes consolidantes de notre secteur sont bloquées, sabotées ou retardées". Mieux, soutiennent-ils, "depuis trois ans, le Code de la presse est en mode stand-by parce que l’Etat ne trouve aucun intérêt à adopter et faire voter les textes d’application.





La loi sur la publicité est devenue une chimère. Pendant ce temps, nous les acteurs avons consenti pour une nouvelle Convention collective dont l'application pourrait hypothéquer la survie de beaucoup d’entreprises de presse".

Pour conclure, la Cap a laissé entendre: " Il peut y avoir des failles dans la couverture médiatique de la Covid-19 parce que toute œuvre humaine est perfectible mais il est tout aussi important que la première institution de ce pays accorde plus d’égard à un secteur qui est à l’agonie".