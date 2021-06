Le groupe Leral plongé dans les ténèbres

Les témoignages sont unanimes pour saluer le dévouement, l’humilité et la bonne compagnie des victimes. Fatima Coulibaly, journaliste à Leral TV, encore sous le choc ne peut exprimer son désarroi tellement elle est peinée par ce malheur. Les larmes aux yeux, elle se lance : "C’est compliqué mais c’est la volonté divine. Je ne peux m’exprimer comme il se doit car c’est vraiment très difficile pour nous et tout ce qu’on peut dire c’est qu’on a perdu mais, nous nous en rendrons compte que lorsque leur absence commencera à peser dans notre quotidien. Ces jeunes frères que nous avons perdu aujourd’hui, ils avaient beaucoup de fougue dans le travail car voulant tout le temps faire un très bon travail. Yoro, une personne exceptionnelle, Ousmane, très disponible, Abou, très dynamique". Puis, elle perd ses mots.

La presse, comme toujours, a rapidement manifesté sa solidarité face au drame. Les associations de professionnels des médias n’ont pas tardé à se pointer sur les lieux, tout comme certains, à l’instar d’Oumar Charif Ndaw, sont venus à titre personnel, marquer leur soutien. M. Pape Doudou Boye s’est présenté au nom de l’association nationale des caméramans professionnels du Sénégal.

Charles Faye du Groupe Futurs Médias aussi était de la partie. Le chroniqueur de la Tfm s’est exprimé, avec peine, pour dire que "c’est la presse, dans son ensemble, qui a perdu aujourd’hui car ce sont de jeunes soldats partis au combat, qui sont tombés sur le champ de bataille. Nous n’avons pas de fusils, nous n’avons pas d’armes mais les journalistes sont des soldats. Nous sommes confrontés à plusieurs difficultés, aujourd’hui hélas, nous ne pouvons que prier pour eux, qu’Allah les accueille dans son paradis céleste".





LE SYNPICS ANNONCE L’IDENTIFICATION DU CAMION





Bamba Kassé, secrétaire général du Synpics, a aussi fait le déplacement pour témoigner son soutien et présenter ses condoléances au groupe Leral. D’ailleurs, il a sorti un communiqué pour exprimer sa peine face à cette nouvelle épreuve à laquelle la presse fait face. "Un Camion identifié comme faisant partie du parc des Grands Moulins de Bamako a dévié et entré en collision avec le véhicule SUV emprunté par l’équipe de Leral, causant sur le coup la mort (des trois personnes). Le SYNPICS s’incline devant la mémoire des disparus et présente ses condoléances les plus émues à leurs familles respectives ainsi qu’à toute la corporation. Les Professionnels de l’Information et de la Communication réitèrent leur solidarité agissante à l’administrateur du groupe Monsieur Dame Dieng. Le Synpics salue la promptitude annoncée de la prise en charge médicale des blessés de cet accident et invite les médias engagés à la couverture de cette activité à faire preuve de prudence".