Revue des titres et de presse : Le Cnra interdit l'antenne à Ahmed Aïdara

Ahmed Aidara interdit de Revue de presse par le Cnra

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) interdit à Ahmed Aidara, la présentation des revues des titres et de presse sur Sen Tv et Zik Fm.





Dans une note, le Cnra indique : "Attendu que suite à des constats de manquements à la réglementation, le Conseil avait mis en demeure la Sen Tv et la Zik Fm de prendre les dispositions pour mettre définitivement un terme aux violations de la réglementation par Monsieur Ahmed Aïdara dans ses revues des titres et de presse".





Selon, le Cnra, des manquements "aux principes d’objectivité, de neutralité, d’équité et d’équilibre" sont commis par Amed Aïdara qui expose la Sen Tv et/ou la Zik Fm aux sanctions prévues par la réglementation, notamment la suspension partielle ou totale des programmes".





En dépit des mises en garde du Cnra, des manquements à la réglementation persistent. Ahmed Aïdara continue parfois d'aborder des contenus ou sujets qui ne sont pas traités dans les quotidiens, dont il est censé rapporter le contenu.

En plus de commentaires jugés "inappropriés" par le Cnra.