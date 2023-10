RFI : Alain Foka prend une importante décision

Alain Foka, le célèbre journaliste camerounais, a annoncé il y a quelques heures sur X qu’il quittera RFI à la fin de ce mois de mois d’octobre 2023. « Après une trentaine d’années de bons et loyaux services où j’ai essayé sur les antennes de RFI de vous donner à la fois une lecture africaine de l’actualité internationale avec Médias d’Afrique (en quotidienne pendant 16 ans) et Le Débat africain (en hebdomadaire pendant 12 ans) , ainsi qu’une meilleure visibilité des champions africains avec Afrique + (hebdomadaire pendant 5 ans) et une version africaine de l’histoire contemporaine de notre continent à travers Archives d’Afrique (en hebdomadaire pendant 31 ans), j’ai décidé et choisi de quitter la RFI à la fin de ce mois d’octobre 2023 » renseigne-t-il dans la vidéo publiée sur le réseau social.







Il remercie Claudy Siar, « son complice et ami de toutes les batailles »





Il a ensuite remercié les auditeurs pour leur fidélité à ces programmes qui étaient "parmi les plus suivis de l’antenne de RFI". Alain Foka n’a pas oublié ses collaborateurs et ses autres soutiens, notamment Claudy Siar qui a été son « complice et ami de toutes les batailles depuis une trentaine d’années ».





A tout ce beau monde, il promet de continuer par proposer le narratif africain sur sa plateforme digitale où il compte déjà « plusieurs millions » de followers. « Archives d’Afrique se poursuit également plus que jamais en vidéo sur ces plateformes digitales Alain Foka Officiel (AFO) avec dans le même temps des reportages, des documentaires, des entretiens, des chroniques et bien d’autres contenus africains » informe-t-il.





Pas un « au revoir » , mais « un nouveau départ »





Pour lui, « l’histoire de la chasse doit cesser d’être racontée du seul point de vue du chasseur ». Son départ de RFI, n'est donc pas un « au revoir », mais « un nouveau départ pour une plus grande vulgarisation de la pensée, du projet, de la vision africaine dans un monde en profonde mutation » , assure-t-il. Le journaliste promet pour finir, une « grande surprise dans les mois prochains. Une renaissance… »