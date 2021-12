Rts-Opposition : Sonko saisit le Cnra

Ce jeudi, Ousmane Sonko était présent au point de presse organisé par la coalition Yewwi Askan Wi. Le leader du Pastef en a profité pour pousser un gros coup de gueule à l’endroit de la Rts, la télévision nationale.





Chargé d’une mission de service public de l’audiovisuel, la Rts doit se conformer à la charte qui la régit. C’est ce que réclame le candidat à la mairie de Ziguinchor pour les élections municipales de janvier 2022.





«Il est temps que les gens de la Rts comprennent que c’est un média public financé par le budget des Sénégalais. Vous ne les verrez jamais couvrir une activité de l’opposition. Est-ce qu’il y a un représentant de la Rts ici ? Non ! Pourquoi ? Et si c’est BBY ou Macky, ils sont là-bas», a pesté Sonko ce jour, en marge de la conférence de presse de sa coalition.





Il poursuit : «Vous ne verrez Sonko à la Rts que durant la campagne. Il faut que ça cesse !», a-t-il fulminé.





«La charte est très claire : la Rts doit couvrir toutes les activités de l’opposition et doit même avoir des émissions où les candidats dans l’opposition doivent être invités, alors qu’ils nous bassinent chaque jour de Macky Sall du matin au soir. Il faut que ça cesse !».





Sur ce, Sonko annonce saisir le Cnra. «Ensuite, comment on peut dire que les journalistes politiquement engagés et candidats n’ont plus le droit de présenter des émissions, alors que la Rts est dirigée par un candidat, est-ce que c’est normal ? Ces questions, nous allons les poser (au Cnra, NDLR)», a-t-il déclaré.