RTS : Sambou Biagui dénonce l’agression de Abasse Sow

L’APRES (l’Association de la Presse pour l’Entraide et la Solidarité) a dénoncé dans un communiqué de presse l’agression dont a été victime le journaliste de la RTS, Abasse Sow. Seneweb vous propose l’intégralité du communiqué de Sambou Biagui et de ses camarades.





Le bureau de l'APRES a été informé de l'agression de notre confrère Abasse SOW journaliste à la RTS, par ailleurs Secrétaire Général de l'Association de la Presse pour l'Entraide et la Solidarité par Madieng DIENG agent et chauffeur de fonction. L'APRES condamne de tels actes qui menacent la sécurité de notre brillant confrère membre de notre organisation. Nous tenons à lui apporter tout notre soutien face à ces actes répétitifs de menace de tout genre dont il est victime au quotidien dans son milieu professionnel. Nous tenons pour responsable la Direction Générale de la RTS de tout ce qui arrivera à Monsieur Abasse SOW journaliste sur l'étendue du territoire national et invitons le Président de la République à trouver une issue heureuse dans les médias publics la RTS, LE SOLEIL et L'APS.





*Sambou Biagui*