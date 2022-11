Sadibou Marong (Reporters sans frontières) : " Il est anachronique de voir un journaliste en prison"

Reporters sans frontières (RSF) condamne la détention du journaliste Pape Alé Niang, poursuivi, entre autres, pour avoir diffusé des informations “nuisant à la sécurité”. Notre organisation demande la libération immédiate du journaliste et appelle les autorités à protéger la liberté de la presse.





Il a passé sa première nuit en prison. Le 9 novembre, le journaliste d’investigation Pape Alé Niang a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par un juge. Il est poursuivi pour avoir divulgué des informations “de nature à nuire à la défense nationale”, pour “recel de documents administratifs et militaires”, et pour avoir diffusé de “fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques”. “Il est anachronique de voir un journaliste en prison dans un pays comme le Sénégal, considéré comme l’une des démocraties les plus stables en Afrique et doté d’un paysage médiatique pluriel et foisonnant.









Nous demandons aux autorités de libérer le journaliste Pape Alé Niang et d’établir un dialogue avec les acteurs de la presse. La dépénalisation des délits de presse n'est toujours pas effective au Sénégal et cela continue de poser problème. Les textes régissant les médias doivent être réexaminés”, estime Sadibou Marong, responsable du bureau Afrique subsaharienne de RSF.





Arrêté dimanche 6 novembre, Pape Alé Niang avait été placé en garde à vue pendant trois jours et inculpé, avant d’être incarcéré.





RSF se joint aux associations de la presse au Sénégal pour demander la libération du journaliste.