Secteur de la presse : Le gouverneur de Kédougou «valide» la carte nationale de presse

L’assainissement du secteur de la presse n’est pas seulement une préoccupation des professionnels des médias. Présidant la cérémonie d’ouverture de l’atelier de partage et d’échanges sur le projet de loi relative à l’accès à l’information organisé par la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) en collaboration avec la Fondation Friedrich-Ebert (18 et 19 mars), à Kédougou à l’intention des journalistes de la zone Sud/Est (Tambacounda et Kédougou), le gouverneur de cette région a d’emblée salué la responsabilité du journaliste en ce qui concerne sa prise de décision. Surtout, le principe de neutralité.





De ce fait, Saër Ndao a magnifié la volonté des acteurs de la presse d’aller dans une nouvelle dynamique pour assainir le milieu. «Les actes du journaliste doivent améliorer les conditions de vie de la société. Le temps du journaliste est de faire une analyse pour la stabilité du pays. Il nous faut une société stable avec toutes les corporations. Il nous faut une information juste et vraie. La formation c’est des études de cas avérées. Car, les fake news vont à l’encontre de l’éthique du journaliste », a-t-il affirmé. L’autorité d’indiquer à l’endroit des journalistes : «Il ne faut pas accepter d’être infiltré, d’où l’intérêt d’avoir la carte nationale de la presse. Nous sommes là pour accompagner toutes les belles dynamiques. La presse a un super pouvoir. Le journalisme, c’est la culture générale et accepter d’être fort ».