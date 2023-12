Sécurité des journalistes en période électorale : RSF et la CJRS sensibilisent les reporters de la zone Centre

À moins deux mois de l’élection présidentielle, les journalistes représentant la quasi-totalité de la presse nationale se sont donné rendez-vous dans la capitale du Saloum, dans le cadre d’un atelier de partage sur la couverture médiatique des élections et la sécurité des journalistes sur le terrain. Atelier organisé par Reporters sans frontières (RSF), en collaboration avec la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS)





Ce conclave de Kaolack est de contribuer à la création d’un environnement plus favorable à l’exercice en toute sécurité du journaliste, libre et indépendant, avant, pendant et après les élections de 2024 au Sénégal.





Sadibou Marone, responsable du bureau RSF pour l'Afrique subsaharienne à Dakar, a souligné que ceux qui seront sur le terrain sont les journalistes et les reporters. « C’est la raison pour laquelle nous travaillons avec la CJRS. Nous sommes en train de dérouler un programme Afrique média et élection en Afrique, qui nous conduit dans plusieurs pays où se sont tenus ou doivent se tenir des élections dans le continent. Le Sénégal est, pour RSF, un pays prioritaire. Aussi, nous avons jugé nécessaire de travailler avec une organisation locale de journalistes, en l’occurrence la CJRS."