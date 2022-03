Sécurité transfrontalière : des journalistes de la sous-région formés sur le rôle des médias

Des journalistes maliens, guinéens et sénégalais ont entamé mardi, à Kédougou (sud-est), une formation sur le rôle des médias dans la sécurité transfrontalière, à l’initiative de l’association des journalistes de cette région et de son partenaire, la Fondation Konrad Adenauer (FKA).



"Rôle des médias dans la sécurité transfrontalière’’ est le thème de cette session de formation, qui va durer deux jours.

La cérémonie d’ouverture de la rencontre a été présidée par Saer Ndao, gouverneur de la région de Kédougou. Ce dernier a exhorté les journalistes à faire l’effort de connaître les enjeux sécuritaires dans les zones frontalières, un préalable pour eux selon lui de connaître leurs responsabilités dans la sécurité transfrontalière.

‘’C’est une zone très sensible qui n’est pas délimitée de façon visible. Une zone que nous partageons avec d’autres populations, avec qui nous avons les mêmes réalités. Donc, c’est pour vous dire de gérer les intérêts transfrontaliers dans un espace réduit qui n’est pas matérialisé’’, a expliqué le gouverneur de région.

Le président de l’association des journalistes de Kédougou, Carim Camara, a pour sa part insisté sur l’importance de la formation de ces derniers pour participer à la pacification de la sous-région et ‘’limiter les risques’’.

’’Ce serait important pour les confrères que nous sommes d’avoir la capacité nécessaire pour couvrir une information sensible. C’est d’autant plus important que les médias ont un rôle capital à jouer’’, a-t-il dit. Il a aussi plaidé pour une collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les journalistes.

Ute Bocandé, chargée des programmes de la fondation Konrad Adenauer juge opportune la tenue de cette formation ’’dont la thématique est très sensible’’.