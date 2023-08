Séminaire sur la lutte contre la drogue au Sénégal : Renforcement des capacités des journalistes

Dans le cadre du Plan stratégique national de lutte contre la drogue (PSNLD) au Sénégal, visant à éradiquer le fléau du trafic illicite de drogues, le Comité interministériel de lutte contre la drogue (CILD) a organisé un séminaire, du 9 au 11 août. L'objectif majeur de ce séminaire était de sensibiliser et de renforcer les journalistes en matière de connaissances sur les problématiques liées à la drogue









Durant la première journée, le séminaire a abordé les notions générales sur les drogues, en les définissant et en les classifiant. Parmi les substances les plus courantes au Sénégal, on retrouve le cannabis ("yamba"), le solvant (ou "guinz"), la cocaïne et la cocaïne fumée. Les effets dévastateurs de ces substances sur les consommateurs ont également été mis en évidence, mettant en lumière les risques auxquels ils s'exposent.





La deuxième journée a été marquée par une présentation approfondie du PSNLD. Ce plan stratégique représente une initiative collective des États en vue de créer une société sénégalaise exempte de drogue, favorisant ainsi un développement durable. Le plan s'appuie sur des accords mondiaux, régionaux et nationaux pour élaborer ses stratégies. Il se décline en quatre axes majeurs : renforcement du cadre juridique, augmentation de la sensibilisation, réduction de l'offre et de la demande, et amélioration de la communication.





Matar Diop, contrôleur général de police et coordinateur du CILD a souligné l'importance d'une approche inclusive et participative dans la lutte contre la drogue. Il a déclaré : "La lutte contre la drogue est un enjeu global. Pour y répondre efficacement, il est essentiel d'adopter une approche inclusive et participative."