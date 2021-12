Séries télévisées : Le CNRA constate des dérives et met en garde

Le Cnra met en garde contre le dérives dans les series

Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel constate des dérives dans les séries télévisées. Ces phénomènes sont récurrents et violent l’éthique et la déontologie selon le gendarme des médias audiovisuels sénégalais.





‘’ La dérive est devenue récurrente, des séries télévisées infestées d’insanités allant jusqu’à injures à ascendant. Une banalisation de la grossièreté qui impacte nettement le jeune public. Plus largement et pour beaucoup de nos compatriotes, l’insulte semble n’avoir plus rien d’anormal. Ces manquements constatés dans l’espace public sont de nature à consacrer la désacralisation de l’autorité parentale, nuire à la préservation des valeurs, sensibilités, identités culturelles et religieuses du Sénégal’’, a constaté le Cnra dans un communiqué reçu.