Seydi Gassama invite les nouvelles autorités à abandonner les poursuites contre les journalistes

Les droits de l'hommiste refusent de rester silencieux face aux convocations des journalistes Pape Moussa Traoré du journal la Tribune et de Mouhamed Guèye du journal le Quotidien suite à l'affaire du commandant Kandé. Seydi Gassama d' Amnesty international section Sénégal dénonce et demande aux nouvelles autorités d'arrêter les poursuites contre les journalistes.











‘’Aucun régime ne peut tirer profit aujourd'hui dans le monde en emprisonnant des journalistes. Un régime qui le fait devient très vite impopulaire et mis au banc de la communauté internationale’’, a fait savoir Seydi Gassama, Directeur exécutif d'Amnesty international section Sénégal sur la Rfm.









Poursuivant, le défenseur des droits de l'homme exhorte les nouvelles autorités à libérer les journalistes et à ouvrir une nouvelle ère pour les médias.









‘’ Nous exhortons le nouveau régime non seulement à abandonner les poursuites contre les journalistes, mais à faire le pas que beaucoup de pays ont fait dans le monde à savoir renforcer la protection de la liberté d'expression qui est essentielle en démocratie en dépénalisant tous ces délits de presse. Encore une fois nous lançons un appel aux nouvelles autorités du pays pour leur demander vraiment de libérer tous ces journalistes et de confier à un organe comme le CORED de s'occuper des cas de manquement à l'éthique et à la déontologie des journalistes’’, recommande t-il.