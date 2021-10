Solidarité aux travailleurs : Une manifestation prévue devant D-Media ce vendredi

Frapp, Y en a marre, entre autres mouvements, ont organisé ce mercredi 27 octobre une conférence de presse pour «exprimer leur vive préoccupation, face à la situation des mères, pères et soutiens de famille du groupe D-Media et des membres de leurs familles».





D’après la déclaration liminaire, «aucun calcul politique, aucune combine politicienne, ni aucune entreprise vindicative ne peut et ne doit menacer des emplois et plonger ainsi dans le stress des centaines de travailleurs et leurs familles».





«Nos différentes organisations ont déjà exprimé plusieurs fois leur solidarité aux travailleurs en allant à D-Media. Nos organisations estiment qu’il faut plus. C’est pourquoi nos organisations invitent tous leurs membres, les démocrates, les Sénégalais à se retrouver ce vendredi 29 octobre 2021 à partir de 15 h, devant D-Media, pour un rassemblement pacifique de solidarité aux travailleurs de D-Media», ont indiqué Africa First, And Taxawu Askan Wi, Forces démocratiques du Sénégal/Les guelewars, Frapp, Luttons contre l’indiscipline au Sénégal (LCIS), Sénégal notre priorité (SNP) et Y en a marre.





Avant de poursuivre : «Ce vendredi 29 octobre, nous nous retrouverons à 15 h devant le siège de D-Media pour dénoncer les agressions multiples et diverses contre les libertés d’expression, d’opinion, d’informer, dénoncer le traitement politicien à géométrie variable des entreprises établies au Sénégal.». En sus de la sauvegarde des emplois de l’entreprise D-Media et celle du pluralisme médiatique.





Y en a marre et Cie ont ainsi fait savoir : «Nous avons déposé à cet effet une lettre d’information sur la table du préfet le lundi dernier.»





Ils terminent : «Après les agressions sur Karim Wade, Khalifa Sall et Sonko, après les interdictions et répressions répétitives qui s’abattent sur nos organisations, après l’emprisonnement récent de Guy Marius Sagna pour délit d’opinion, aujourd’hui, ce sont les travailleurs de D-Media qui sont menacés. À qui le tour demain ? Mobilisons-nous toutes et tous, car nous sommes tous concernés et en sursis.»