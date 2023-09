Stabilité des entreprises de presse au Sénégal: Les journalistes à l'école du dialogue social pour prévenir les conflits

Le dialogue social est un pilier du travail décent. En effet, la cohabitation entre employeur et employés nécessite une grande compréhension. Mieux, il est nécessaire de poser le dialogue dans une entreprise car ce sont les bases pour atteindre différents objectifs. .





Afin de contribuer à l’instauration d'une stabilité sociale durable, propice à la promotion du travail décent et à l’émergence économique que le Ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, la Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale ont décidé de former les acteurs des médias.





Cette formation entre dans le cadre du Plan national de Renforcement du Dialogue social (PNRDS), conçu pour la période 2021-2024. Durant deux jours les capacités des acteurs des médias seront renforcées sur les méthodes et techniques en matière de dialogue social et de négociation collective.





"Il y a beaucoup de questions qui méritent d'être élucidées et ce cadre permet d'en discuter afin de trouver des solutions. Il faut surtout éclairer la lanterne des patrons ou de l'administration des entreprises de presse mais également les responsables syndicaux des différentes entreprises de presse. Il y a beaucoup de confusion autour de la Convention Collective. Or, ce qu'il faut dire c'est qu'un contrat n'est accepté que quand il respecte les dispositions de la Convention Collective", a notifié le journaliste, Ibrahima Lissa Faye, président de l'Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne (Appel).





Face à une floraison d'entreprises de presse, Ibrahima Lissa Faye estime que les patrons d'entreprise de presse devraient être "sensibilisés" et "recadrés".





"Il faut améliorer le dialogue social au sein des entreprises, améliorer le dialogue entre travailleurs et patronat pour que des plages de convergence puissent être retrouvées. Mais surtout qu'il y ait des mécanismes permettant de trouver des solutions quand il y a conflits", préconise-t-il.





Pour sa part, Mbaye Séne Diakhaté, Inspecteur du travail et de la Sécurité sociale en service à l'inspection régionale du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar est revenu sur l'importance du plan national de Renforcement du Dialogue social instruit par le Président Macky Sall.





"Sous l'impulsion de la Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar, l'inspection régionale du travail et de la Sécurité sociale associe les partenaires sociaux pour la promotion du dialogue social en entreprise. Le Sénégal est un pays de dialogue et ce dialogue doit se manifester à tous les niveaux, d'abord et surtout en entreprise. Parce que c'est au sein de l'entreprise que le dialogue social doit être beaucoup plus senti. Le dialogue social doit être une méthode de travail et un outil de management et l'inspection s'inscrit dans cette dynamique", explique Mbaye Sène Diakhaté.