SUD FM fête ses 26 ans

C’est le 1er juillet 1994 que la première radio privée au Sénégal a commencé à émettre. Il s’agit de la radio «Sud Fm» du Groupe Sud Communication. En effet, rapporte L’AS, Sud Fm fête aujourd’hui un quart de siècle d’existence dans le paysage médiatique du Sénégal. Selon le Directeur général Baye Omar Guèye, le crédo de la radio est d’être de plus en plus à l’écoute des populations et de contribuer à figurer parmi les passeurs d’idées et d’intelligence du pays.







Il salue les pionniers que sont Babacar Touré, Abdoulaye Ndiaga Sylla et toutes les personnes qui se sont battues pour la création de cette radio. Malgré ses 26 années, il y a toujours des défis à relever. Ainsi Baye Omar Guèye et son équipe ambitionnent-ils de mailler le territoire national. Il promet d’achever dans les meilleurs délais les 4% restants pour que «Sud FM» soit écoutée dans les hameaux les plus reculés du pays. Déjà, se félicite-t-il, la présence de la radio sur le net assure une proximité avec la diaspora et les citoyens du monde entier.