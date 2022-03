Suspension de France 24 et Rfi au Mali : France Médias Monde va apporter la riposte

France Medias Monde conteste sa suspension au Mali

RFI et France 24 ne comptent pas baisser les bras. À travers un communiqué cosigné avec MCD, ce jeudi 17 mars, ils ont déploré la procédure engagée par le gouvernement malien visant à suspendre leur diffusion au Mali





«France Médias Monde a pris connaissance, par voie de communiqué, d'une procédure engagée par les autorités maliennes visant à suspendre la diffusion de Rfi et de France 24 dans le pays. Le groupe déplore cette décision et proteste vivement contre les accusations infondées mettant gravement en cause le professionnalisme de ses antennes», a-t-on fait savoir.





Ils envisagent d’engager «toutes les voies de recours pour qu'une telle décision ne soit pas mise en œuvre et rappelle son attachement sans faille à la liberté d'informer comme au travail professionnel de ses journalistes».