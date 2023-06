Suspension signal Walf TV : Cheikh Tine et Guy Marius Sagna lancent une cagnotte pour soutenir le groupe Walfadjri

Après la coupure du signal de Walf TV pour un mois et la mise en chômage technique de son personnel, une cagnotte est lancée pour soutenir le groupe de presse.





«Dans les meilleurs délais, le groupe Walf doit réfléchir sur comment faire pour collecter de l'argent. Ce sont les Sénégalais qui vont payer les employés, en plus des factures d’eau et d’électricité. Vous allez fêter la Tabaski comme tout le monde. Mettez en place un mécanisme», déclare Guy Marius Sagna.





Car «c’est le groupe Walf qui est en sursis. Si Walf était la RTS, TFM ou 7 TV, Pape Ndiaye serait libéré depuis», fait-il savoir lors de sa prise de parole.