Team Building Seneweb : Communion, détente et convivialité au menu de cette 3e édition

Les collaborateurs du premier site d’information au Sénégal se sont retrouvés, le temps d’un week-end, dans un hôtel situé sur la petite côte de Mbour. Les objectifs de cet événement qui étaient de tisser, renouer et entretenir les liens entre employés semblent avoir été atteints, le tout dans une ambiance bon enfant.



Bagages à main, sacs à dos, valises, l’immeuble Teyliom abritant les locaux de Seneweb au 5e étage avait des faux airs de gare routière ce vendredi 21 octobre. La raison ? Ce lieu marquait le point de départ de la délégation du site d’information vers l’hôtel devant les accueillir pendant 2 jours. Vêtus de casquettes noirs et T-shirts floqués à l’avant de la mention « Team Building Seneweb 2022 » et à l’arrière de la devise du site « Pionnier et toujours leader », une bonne partie des employés a pris départ aux environs de 14h dans un cortège de 5 véhicules. Durant tout le trajet, la bonne humeur était au rendez-vous surtout dans le bus où des chansons étaient entonnées à l’unisson. Après 6 heures de route, la délégation est enfin arrivée dans ce sublime hôtel sis à la pointe Sarène aux environs de 19h. Les autres collaborateurs de Seneweb vivant à l’intérieur du pays (notamment les correspondants) y étaient déjà présents.



Bilan de l’année écoulée et perspectives de Seneweb



Le contrôle de routine effectué à la réception, les 69 personnes présentes pour cette Team Building édition 2022 avaient pris possession de leurs chambres. Après un dîner copieux, servi par l’hôtel, le programme de ce week-end démarrait par une cérémonie d’ouverture. Au cours de cette soirée, les différents départements constituants le Groupe Seneweb ont fait des exposés succincts sur l’année écoulée et ont évoqué leurs ambitions pour l’année suivante. Ainsi, les chauffeurs (par la voix de Doudou Keita), la logistique (Anta Badji), le département vidéo (Mohamed Diallo), le département des posteurs (Abdoulaye Ngom), la rédaction du site internet ( Thiebeu Ndiaye et Adama Ndiaye), le département commercial (Mademba Ndiaye), la direction des ressources humaines (Souleymane Fall), la direction technique et de la stratégie (Raphaël Senghor) et le président directeur général Salam Fall ont tous tenu des discours sous des acclamations nourries de l’auditoire sur chaque passage. « Je déclare ouverte la Team Building de Seneweb édition 2022 », c’est par ces mots prononcés à la fin de son allocution diffusée sur une vidéo que le discret patron de Seneweb, a donné le top des activités. A la suite, un tirage au sort a été fait pour constituer les 6 groupes devant rivaliser au cours de cette Team Building. Il s’agit : des Warriors (Capitaine Awa Faye) ; Wareef (Capitaine Souleymane Fall) ; Dieuf Dieul (capitaine Pa Oumar Keïta ; des Winners (capitaine Absa Hane) ; des éclairs (Thiebeu Ndiaye) et la lumière (Capitaine Yamoussa Camara).



Des épreuves palpitantes et âprement disputées



Bien que ce moment se voulait bon enfant, l’esprit de compétition a fini par prendre le dessus bien motivé par le montant de 200 000 Fcfa que le groupe vainqueur par cumul de points sur toutes les épreuves pouvait empocher. Samedi, jour d’épreuve.



Sur la plage de cet hôtel, les différentes équipes se sont affrontées dans une course de relais assez particulière. Au départ, les participants devaient sprinter pour atteindre la deuxième étape où ils devaient enfiler des sacs dans lesquelles ils devaient courir pour atteindre l’avant dernière étape qui consistait à courir autour d’un point 5 fois avant de sprinter vers la ligne de départ pour passer le témoin. Ce jeu qui requérait vitesse et endurance a tourné à l’avantage des Winners avec un temps de 4mn20.



Par la suite, les équipes se sont retrouvées aux Toboggans pour la deuxième épreuve. Le but du jeu était qu’avec un temps de 5 minutes, chaque équipe devait glisser dans les différentes rampes disposant de notations bien définies. Plus les membres de l’équipe passaient, plus ils avaient des points. Cette épreuve riche en adrénaline a, là aussi largement, été remportée par les Winners avec un total de 32 points récoltés.



Dans l’une des piscines de cet établissement hôtelière, les participants se sont retrouvés pour une compétition de Water-polo. Lors des 3 premiers matchs, le groupe groupe 6 (la lumière) n’a fait qu’une bouchée de son adversaire en s’imposant sur le score de 3 à 0 lui permettant de se qualifier d’office pour la finale. Le groupe 4 ( les Winners), a rejoint la dernière marche du tournoi après avoir durement bataillé pendant leur premier match et lors de la demi-finale. Cette finale entre le groupe 6 (coaché par Absa Hane) et le groupe 4 (coaché par Adama Ndiaye) a tenu toutes ses promesses. A 20 secondes de la fin du match, alors que les deux équipes se neutralisaient sur un score d’un but partout, Abdoulaye Ngom (Coordonnateur des posteurs d’articles à seneweb.com) a adressé une longue passe vers Moustapha Babou (posteur pour le site Buzz Sénégal) qui s’échappe avec le ballon et se retrouve face-à-face avec le gardien adverse. Moustapha ne tremble pas et marque le but du 2-1 synonyme de victoire. Un début de compétition idéal pour les Winner qui font , jusqu’à là, carton plein.



Salam Fall, PDG de Seneweb : « on essaye de joindre l’utile à l’agréable et de rendre le fait de travailler fun »



La dernière épreuve de cette Team Building 2022 s’intitulait le « jeu d’exploration ». Les groupes devaient s’inspirer des différentes étapes dans la conception d’un passeport en prenant le soin de les suivre dans l’ordre en recueillant les signatures d’institutions fictives de la mairie, la police, les impôts et domaines et du bureau des passeports. Dans ce jeu, alliant patience et esprit d’équipe, les nerfs se sont quelques peu tendus par moment. Ici, ce sont les Warriors (emmenés par Awa Faye, rédactrice en chef adjointe de Seneweb.com) qui ont remporté cette épreuve en obtenant les 3 signatures avant leurs concurrents.



A l’issue de cette compétition, l’équipe ayant obtenu le plus de points et sacrée championne de cette Team Building a été les Winners. La capitaine de ce groupe, Absa Hane, n’a pas caché sa joie : « Je suis très contente et très fière parce qu’on s’est beaucoup battus. On a fourni le maximum d’efforts et on a gagné ». Malgré cette prouesse, pour elle, le plus important était ailleurs : « Je me beaucoup amusée et je pense que c’était ça l’essentiel, que les gens puissent s’amuser, se défouler, passer de bons moments entre collègues et que l’on puisse raffermir les liens ».



Membre de l’équipe victorieuse, le PDG de Seneweb, Salam Fall, a corroboré les dires de sa capitaine tout en revenant sur les motivations qui l’ont poussé à mettre en place ce genre d’événement : « Nous sommes une structure jeune et on évolue dans le numérique. Et qui parle de numérique dit une nouvelle manière de gérer. Avec mon background aux États-Unis, j’ai voulu prendre exemple chez les structures comme Google, Facebook… on travaille et on essaye de joindre l’utile à l’agréable tout en essayant de rendre le fait de travailler fun. La team Building permet de se décontracter et de montrer que nous sommes une équipe et que nous devons toujours travailler ensemble. Bien vrai que des différends peuvent être constatés mais le travail doit toujours primer. C’est ma philosophie. »



Le dimanche 23 octobre marquant la fin du week-end, la délégation a repris cap sur Dakar. Un sentiment mitigé entre la joie et la nostalgie de ce séjour court et riche se lisait sur les visages. Cet événement terminé les esprits se mettaient à nouveau en mode travail pour continuer à préserver cette place de numéro 1 au niveau national et sous-régional.



Moustapha TOUMBOU et Bilal Ndiaye (photos)