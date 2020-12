TNT : le signal disponible dans toutes les régions (ministre)

Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop a assuré jeudi que le signal de la Télévision numérique terrestre (TNT) était désormais disponible dans toutes les régions du pays.



"Notre pays dispose à ce jour d’une disponibilité du signal de la TNT (télévision numérique terrestre) au niveau de toutes les 14 régions grâce aux efforts combinés de la Société de télédiffusion du Sénégal) SA, de la radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS) et d’Excaf télécoms", a-t-il dit lors d’une rencontre de partage et de validation des textes applicables aux éditeurs télévisuels.

Cette rencontre entre dans le cadre de la finalisation du processus de transition de l’analogie vers le numérique, selon les organisateurs.

"En effet, après avoir posé les premiers jalons en 2015, le Sénégal conformément à ses engagements internationaux se voit appeler à la diffusion par voix analogique des signaux télévisuels", a rappelé le ministre.

Abdoulaye Diop a salué cette avancée technologique qui selon lui va promouvoir l’émergence d’un nouveau paysage audiovisuel sénégalais riche, pluriel, diversifié et de qualité.

"La télévision à l’air du numérique permettra en effet particulièrement aux éditeurs de contenu de contribuer au rayonnement culturel de notre pays ainsi qu’à son développement social", a-t-il fait savoir.

Pour sa part, Babacar Diagne président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) a soutenu qu’un premier pas est franchi avec la prise en charge par le gouvernement du fardeau de la diffusion avec l’avènement de la Société de télédiffusion du Sénégal (TDS-SA).

"Le ministre de la communication et le CNRA jettent les bases aujourd’hui pour une bonne compréhension des dispositions des textes qui vont régir les divers éditeurs télévisuels et les rapports entre les éditeurs et l’opérateur de diffusion TDS", a-t-il souligné.