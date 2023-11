Togo : Madiambal Diagne s’active pour la libération des journalistes Loïc Lawson et Anani Sossou









le président de l’Union de la Presse Francophone « UPF Internationale », Madiambal Diagne est à Lomé dans le cadre des démarches de négociations dans l’affaire dite des 400 millions ayant conduit à l’incarcération de nos confrères Loic Lawson et Anani Sossou à la prison civile de Lomé il y a une semaine.





Devant la presse ce mercredi 22 novembre 2023, il a déclaré être dans la capitale togolaise pour être au chevet des deux confrères.





« Il est du devoir et de la responsabilité de l’UPF, a-t-il souligné, de venir soutenir ses membres, de soutenir la presse togolaise, de venir l’encourager en assurant notre volonté et notre combat de toujours ».





« Nous osons espérer l’ouverture d’esprit et la volonté manifestée par toutes les parties sera de mise pour qu’on puisse arriver très rapidement à l’élargissement ou la mise en liberté provisoire de nos confrères arrêtés», a souhaité le président de l’UPF Internationale, cité par nos confrères de Globalactu.tg.





Par ailleurs, ce dernier a signifié qu’il a rencontré dans le cadre de sa mission, les deux parties qui, selon lui, ont affiché une volonté de dépassement.





« J’ai eu des discussions approfondies avec les différentes parties, j’ai rencontré nos amis en prison dans une bonne ambiance, les autorités pénitentiaires m’ont permis de les rencontrer pour discuter en toute tranquillité et sérénité avec nos confrères », a-t-il souligné avant de marteler que : « C’est une situation que je dois saluer parce que ce n’est pas évident d’espérer cette ouverture d’esprit. Cette faveur qu’on a eue à nous faire pour rencontrer très facilement mes confrères et échanger avec eux en toute liberté. J’ai discuté avec leurs avocats qui ont montré aussi une grande ouverture d’esprit et un professionnalisme dans la prise en charge de ce dossier ».





Rappelons que nos deux confrères ont été incarcérés dans l’affaire d’un vol de 400 millions qui serait survenu dans la maison du ministre en charge de l’Urbanisme, Kodzo Adedze qui s’est plaint au niveau de la justice pour notamment « atteinte à son honneur ».