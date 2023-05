Tournoi PRESSEFOOT : La 10ème édition prévue du 17 juin au 23 juillet

Le traditionnel tournoi inter-rédactions dénommé PRESSEFOOT, se tiendra du 17 juin au 23 juillet 2023, à Dakar, rapporte un communiqué parvenu à Seneweb. Placée sous le haut patronage de Son Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, et sous l’égide du Ministère des Sports et du Ministère de la Communication, la 10ème édition de cette compétition de football qui attire de nombreux professionnels des médias de différentes rédactions, reste le plus grand tournoi entre acteurs de la presse sénégalaise.





Le document renseigne qu’après Alassane Ndiaye Alou, Ahmed Bachir Kounta et Pathé Fall Dièye, Sérigne Aly Cissé et Magib Sène, la Coupe de cette année va porter le nom de feu Golbert Diagne, ancien reporter sportif et directeur de Teranga Fm Saint-Louis. Et après Mbaye Diouf Dia, Augustin Senghor, Djibril Wade, le comité d’organisation a désigné Cheikh Seck, président de l’amical des anciens internationaux et vice-président de la fédération, comme Parrain de cette édition.





Le texte signale que les organes de presse qui désirent participer à l'édition de cette année sont priés de s’inscrire auprès du bureau du comité d’organisation, le plus vite possible pour faire partir des 16 premières équipes qui seront en lice pour la compétition.