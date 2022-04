Tribunal de Dakar : Un journaliste de la 7tv "maltraité" et placé en garde à vue après un accrochage avec un gendarme

Le journaliste, Pape Malick Thiam Jr, a "été agressé", selon la chaîne 7tv, dans l’exercice de ses fonctions ce jeudi 14 avril au tribunal de Dakar. Après un accrochage avec un gendarme, il sera déféré ce vendredi.



Voulant en savoir davantage sur les conclusions de la confrontation entre Ndèye Khady Ndiaye et Adji Sarr qui tient en haleine le pays depuis ce matin, le journaliste P.M.T a eu un malentendu avec un gendarme. D’après le site d’information AZactu, c’est « à la suite d'échanges de propos avec l'agent, qu’il a été arrêté et conduit à la brigade de gendarmerie de Thiong où il est détenu depuis 13h00. Il sera déféré ce vendredi au parquet pour le "délit" d'outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions ».



D’après toujours la source, le journaliste dit avoir été battu et maltraité pendant trois tours d’horloge par des éléments de la Gendarmerie.